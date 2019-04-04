為何柯瑞在場上總是瞇瞇眼的原因曝光了！禁不起《The Athletic》記者馬可斯羅賓生追問，勇士明星後衛柯瑞4日坦承，自己最近三分手感回溫主因，答案竟然是，「我開始戴隱形眼鏡了，沒開玩笑，我是認真的！」令人不禁傻眼。

或許柯瑞真的沒在亂開玩笑，畢竟他在最近9場例行賽，每場都至少投進5顆三分球，這段期間三分球出手115次命中56球，三分命中率高達4成87，完全突破先前的手感低潮，也讓勇士在這9戰當中，取得7勝2敗的優異戰績。

柯瑞坦承自己以前確實看不太清楚，且因天生圓錐角膜病變，戴上隱形眼鏡了呢？「我變看清楚了，就像看清了全世界！」為何不肯早點戴上隱形眼鏡？柯瑞的回答也很妙，「我之前在很長時間裡面，不得不瞇瞇眼看東西，我早習慣了。」

只是本季例行賽快要打完的當前，柯瑞投籃命中率仍有4成72、三分命中率4成38、罰球命中率9成14，代表就算不戴隱形眼鏡，他還是可以很準，如今開始決定戴起隱形眼鏡，也讓他的手感越來越火燙，更做好季後賽準備了。

(中時電子報)