在英國首相梅伊（Theresa May）主導的脫歐協議三度遭到否決、其餘脫歐替代選項全都慘遭拒絕之後，英國下議院終於投下贊成票，3日通過法案，要求梅伊向歐盟申請延後脫歐，不過該法案實際上是以1票之差驚險過關，接下來還須經過上議院通過才能成法。

英國下議院3日午夜終於出現共識，以1票之差通過延後脫歐法案，將強迫首相梅伊向歐盟尋求延後脫歐。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國下議院3日深夜以313贊成票、312反對票，1票之差通過法案，將強迫梅伊向歐盟尋求延後脫歐，以避免12日無協議脫歐窘境。

不過這項法案在當地時間4日還須經過上議院通過才能正式成法，能否順利延後脫歐也還得看歐盟意願，英國脫歐前景仍未明朗。

梅伊2日才表示將向歐盟尋求短暫延長脫歐的策略，不過隔天就遭到歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）打臉，強調脫歐終極大限就是4月12日，「不可能有進一步短暫延期」，不過他也並未排除讓英國長期延後脫歐的可能。

值得注意的是，英國下議院此次跳過所有程序，火速在一天之內就通過法案，多名保守黨議員已表示對這起不尋常的法案提交程序感到無力。

同一時間，梅伊也與在野工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）會面，討論能獲得國會通過的脫歐協議，梅伊發言人會後表示雙方有建設性會談，不過柯賓卻認為並未如預期出現極大改變，雙方目前還沒有結論。

(中時電子報)