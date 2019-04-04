20多歲酒店妹因欠崔姓、卓姓2名酒店經紀共32.5萬元，2人與友人張男在酒店包廂協商時，對酒店妹用麥克風K頭、掌摑，逼簽62萬元本票，2人還將酒店妹拘禁，找助理詹男看管，張男見有機可乘，藉口帶她外出找人，以「打1炮抵1萬元」，性侵酒店妹得逞。台北地院除依強制性交罪判張男徒刑3年6月外、另依傷害、強制罪判刑7月，可易科罰金。

至於崔、卓、詹3人各被依強制罪、傷害等罪判刑7月、4月、3月，均可易科罰金。

判決指出，崔男不滿旗下的酒店妹欠錢未還，2016年8月21日凌晨2時，找來對方及卓、張共4人到酒店包廂商討還款事宜。酒店妹認為她僅各欠崔、卓男29、3.5萬元，雙方一言不合。

崔男3人即對酒店妹潑酒，吐口水、掌摑，卓並用麥克風暴打她頭部，導致受傷流血，並逼她簽下2張31萬元的本票。

當天凌晨4時，崔帶酒店妹回自己租屋處，交由助理詹男看管；但下午張男藉口要帶她外出找人，將她帶往別處，宣稱「我讓你現賺 1萬元，從你的債務扣掉變成30萬元，現在就要幹你」， 但酒店妹回答：「不要，我晚上要上班，我現在不想跟你發生性關係」，但張仍硬上性侵得逞。事後，她不甘被辱，驗傷提告。

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(中時 )