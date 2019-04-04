清明連假多數人會安排返鄉祭祖。命理專家表示，在慎終追遠前有些禁忌還是要注意，像是早點出門、墓地勿拍照、孕婦不宜上山掃墓、去靈骨塔要插香爐勿插供品、勿碰到其他人塔位等5項。

命理專家周映君在《命運好好玩》節目上提到，民眾清明掃墓時必須注意的5項禁忌。

1.早點出門掃墓

周映君表示，早點出門比較涼爽且能避免塞車，出門最好的時間點從卯時(早上5點)開始，到中午都可以，若不小心拖到下午，記得要在申時(15-17點)前離開，她解釋，下午3點開始陰氣滋生，陽氣較弱的人容易就被煞到。

2.墓地勿拍照

周映君表示，墓地非必要請勿拍照，若是一定要記錄墳墓的狀況，記得一定要先告知土地公和先人，請求土地公通知周遭其他先人避開，並且告知後要稍等一段時間才能拍照。

3.孕婦不宜上山掃墓

周映君說到，孕婦挺著肚子走山路容易重心不穩發生意外，且山上可能有其他的靈體怕對胎兒不好，另外，若要去靈骨塔的話，她建議可先用紅線繞著肚子一圈，並且打上蝴蝶結之類的活結，用以保護胎神。

4.靈骨塔要插香爐勿插供品

周映君說到，很多人去靈骨塔祭拜祖先時，都會在帶來的菜碗、供品或金紙上插香，她解釋，在食物、供品上插香一般是在普渡用，若掃墓時這麼做可能會引來周遭的無主孤魂，導致祖先無法使用到。

5.小心不要碰到其他人塔位

周映君提到，現在不少人會背後背包，但許多靈骨塔的走道偏窄，一不小心就可能會碰撞到別人的塔位，每次碰撞等於是在騷擾先人，回家時恐會產生不理想的情況，要特別小心。

(中時電子報)