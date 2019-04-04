4天兒童清明連假起跑囉！來府城台南走走吧！小吃美食多到吃不完，台南古蹟藝文景點賞不完，台南老街巷弄逛不完！相約善化採草莓、爬鹽山冒險趣，到「雙春-愛莊園」住星空帳棚、江南度假村乘坐畫舫當才子、關子嶺泥漿溫泉等。，南市政府觀光旅遊局精選多處推薦景點與活動，歡迎全國朋友把握兒童節連續假期全部探索一遍吧！

新營鐵道文化園區。（台南市觀旅局提供）

●莓開顏笑童遊趣

草莓紅了！善化地區草莓進入盛產期，栽培規模小而美，遠近馳名。善化區公所舉辦善化草莓季產業活動，八折好康等您來！包含當地小新營一帶以及附近的南科等5家草莓園為期一個月，入園觀光採果可享8折優惠(至4/8)，歡迎大小朋友一起享受草苺採果樂趣。葫蘆埤自然公園舉辦「2019自然公園童趣節」活動(4/4~4/5)，除了有磨石溜滑梯、趣味桌遊、氣球魔術秀、說故事時間等，還有闖關遊戲送好禮，歡迎親子同樂。

烏山頭水庫太陽能遊船。（台南市觀旅局提供）

●踏青大口森呼吸

靠近虎頭埤的新化林場是距離台南市區最近的後山樂園，有著「阿凡達秘境」美譽。林道四通八達清靜幽深，園區內具有原始生態風貌，除了規劃林蔭步道供遊客健行，也種植了不少香草植物，密佈相思樹及苦楝的「相楝（相戀）步道」以及充滿美麗蝴蝶倩影的「賞蝶步道」等您來踏訪。

台南梅嶺螢火蟲盛況。（黃俊瑋 攝，台南觀光旅遊局提供）

梅嶺風景區步道沿途都種有梅樹，適合全家大小共同漫步，登上古道還可賞雲海、遠眺曾文水庫風光。除健行外，不能錯過暖心又暖胃的梅子雞料理，也可規劃順遊周邊景點，包括走馬瀨農場、虎頭埤風景區、江家古厝、玄空法寺及永興吊橋等景點，享受台南山水風情。梅嶺亦為南台灣最佳賞螢地點之一，預計4月中下旬將有賞螢季的活動，春夏交接季節前來可見到滿山遍野的螢火蟲，一閃一閃在黑夜中有如繁星，美不勝收！

台灣燈會燈組-寶泉橋。（台南市觀旅局提供）

●泡暖湯吃美食喝咖啡

走訪一趟關子嶺，漫步悠遊於溫泉老街，一邊感受山區清幽氣息及踏尋濃濃懷舊歷史氛圍等景點後，再以香氣四溢的桶仔雞、品嚐在地山產美食饗宴消弭一身疲憊，「名湯+美景+美食」一次滿足，還可順遊175東山咖啡大道，品嚐香醇美味的東山咖啡。此外，2019台灣燈會展出的2座台南關子嶺主題花燈移回關子嶺寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場，每日下午6點亮燈，透過花燈光影藝術的雕塑呈現關子嶺的信仰、特色景點、在地美食與全台唯一的泥漿溫泉，讓關子嶺夜間更亮眼。而白河南寮社區也是賞螢勝地之一，平緩的賞螢環境每年都吸引許多人參加，今年的活動更將結合周邊旅宿餐廳辦理，目前螢火蟲已陸續現身，敬請期待。

鹽水永成戲院。（台南市觀旅局提供）

●經典小鎮深度體驗遊

台南後壁、鹽水列台灣30大經典小鎮，台南鹽水曾為台灣嘉南地區最重要農產集散地，早年商賈雲集的鼎盛時期，為此地留下許多精緻的建築。像是知名的木結構八角樓，以及許多華麗的巴洛克式樓房。清幽的小巷、如畫蜿蜒的古橋流水及典雅的廟宇，更讓此地成為當年漢詩社最盛城鎮之一。觀旅局在鹽水假日期間推出免費的米其林三星散步之旅-鹽水月津港漫遊，提供民眾預約導覽，非常適合喜愛懷舊、探索的旅客造訪；而後壁區是台灣冠軍米的故鄉，近年來以農作體驗及漫遊老街作為當地深度旅遊特色，讓大小朋友體驗插秧樂及順天知命的精神，加上土溝農村美術館的水牛精神，營造許多在地藝術創作。

雙春星空帳篷。（台南市觀旅局提供）

●濱海消暑好趣淘

「雙春-愛莊園」位於台南濱海線北門區最北端，白色的木麻黃枯木與水面交織而成的倒影，猶如走進愛麗絲夢遊仙境的森林，也可在看得見滿天星空的白色帳棚裡住上一晚，體驗豐富的自然風光。

七股鹽山。（台南市觀旅局提供）

最近七股也是越來越熱鬧，除了原本的七股鹽山及鹽博物館，全新落成的七股遊客中心，外觀走純白水泥風格的設計，獨特的線條，很快就成了台南IG上熱門的打卡景點，搭配另一個IG熱門景點－國聖燈塔，一片荒漠的沙洲景觀在台灣實在難得一見。

江南度假村。（台南市觀旅局提供）

●兒童連假優惠一籮筐

此外，台南各大觀光景點也推出精彩的兒童連假限定優惠方案，有兒童免門票、滿額優惠、打卡好禮等，如雙春濱海遊憩區、烏山頭水庫風景區、大坑休閒農場、走馬瀨農場、南瀛天文館、樹谷生活科學館、江南渡假村、台糖新營鐵道文化園區、七股鹽山等，歡迎大小朋友趁著兒童清明連假相揪來台南，創造美好回憶。

後壁農村一景。（台南市觀旅局提供）

(中時電子報)