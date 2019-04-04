已宣布要角逐總統的前新北市長朱立倫日前曾表示，他與高雄市長韓國瑜2人之間只有相互支持，若國民黨主席吳敦義要徵召韓國瑜，他全力支持。對此，台北市議員羅智強稍早在臉書表示，他看了一篇文章後心有戚戚焉，並表示「我還是老話一句：韓國瑜選，朱立倫是加分；更重要的是，萬一韓國瑜不選，放眼望去，請問，除了朱立倫外，誰能出戰？」。

資深媒體人呂志翔昨撰文提及，目前唯一的焦點仍在韓國瑜是否參選，但以民進黨積極備戰，全面反撲的態勢，如國民黨仍以為韓國瑜出馬就是勝利保證，是非常危險的判斷。對於韓國瑜可能參選，朱立倫展現民主、開明風度，呂志翔說令人憂心的是，國民黨內部決策瞻前顧後，反覆不定，無形中使朱立倫等參選者進退兩難，不但未能凝聚共識，反而削弱國民黨整體戰力。

對此，羅智強說他看完這篇文章後心有戚戚焉。他說面對韓國瑜的參選浪潮，朱立倫始終大方地説，如果國民黨徵召韓國瑜，他全力支持。「面對大位，誰有這樣的胸襟氣度」。然而，朱也從不停止披掛上陣的準備，即便大局不利，媒體也不關注，他默默透過「我當總統直播」，已拋出包括「金門會談」、「和平宣言」、「依法執行死刑」、「自經區」、「2025觀光來客2000萬」等六項政見。

羅智強直言，「只見新人笑」一直是政治冷酷的現實，但國民黨真的不要把一個朱立倫這樣的資產打成負債。「我還是老話一句：韓國瑜選，朱立倫是加分；更重要的是，萬一韓國瑜不選，放眼望去，請問，除了朱立倫外，誰能出戰？」

(中時電子報)