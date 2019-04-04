又到了一年一度的清明掃墓季節，不少人家中也準備供品準備祭祀祖先，但有一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上po文表示，自己帶著芭樂與許多水果去祭拜外婆，但沒想到回到家就被媽媽訓了一頓說：「拜拜沒人在拜芭樂的啦！」讓他傻眼發文詢問：「是有籽怕祖先便秘嗎？」。

其他網友看到po文而紛紛留言「有一說是『有籽』的不能拜，為啥我也不知道」、「因為以前土芭樂被認為是端不上檯面的水果，用在祭祀很不尊敬，才有此一說」、「 我記得是說，種子有可能是鳥類吃了從大便出來生長，對神佛不敬」。

但也有不少人認為，誠意才是最重要的「其實我覺得心意比較重要，沒心，買再多都沒有用」、「我反而覺得心意最重要，不過老人家在世的時候孝順更重要！」。另一名網友回應：「我爸有3兄弟，奶奶過世的時候大伯回來奔喪，大聲力竭哭喊，鄰居都說這個哭那麼慘一定很孝順，其實我們家人心裡都有屬，奶奶晚年不論醫療費用、照護、看診都是我爸跟叔叔兩人在處理，大伯不但不聞不問，逢年過節連一通電話問候老人家都懶」。

(中時電子報)