方芳出道近50年，曾創下5小時內連演52個角色的她，日前上中視《改變的起點》接受專訪，分享一路走來的演藝人生；身為模仿界的祖師爺，當年在秀場中為了介紹楊麗花出場，演唱了一段歌仔戲，沒想到人在後台的楊麗花直接狐疑地說：「怎麼放我的帶子？」後來知道是她模仿，楊麗花才大笑說 ：「怎麼這麼像！」

方芳的模仿功力連楊麗花都分不清，她表示，當年沒有老師可學，戲曲都得靠自己摸索或聽帶子，為了要學歌仔戲，還特別去跟小明明求教，甚至還演出三集的《小明明歌仔戲》，就是為了學好唱功，當時還被笑「什麼錢都賺」，但其實那次演出就是為了學歌仔戲。

16歲就以「千人選2」考上聯邦電影公司，方芳的表演與功夫底子都相當紮實，後來被電視劇《包青天》相中擔綱女主角，但未料遭到前輩排山倒海的排擠。正因自己曾遭前輩霸凌，方芳後來在演藝圈照顧後輩始終不遺餘力，甚至胡瓜在秀場收到黑道死亡威脅時，她也冒著惹上殺身之禍，陪伴胡瓜到安全離開為止。

即將第十次加演舞台劇《當岳母刺字時媳婦是不贊成的》，方芳說雖然演出舞台劇CP值很低，但仍盼為台灣的舞台劇盡一分心力。

(中時 )