網友臉書發文及留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

台灣公民陣線以抗議高雄市長韓國瑜出賣台灣主權為名，將在4月7日集結高雄，宣稱要反對一國兩制、搶救主權、守護自由。對此，韓粉在網路大聲疾呼：「4月7日千萬不要去湊熱鬧(大腸花)，去了就中計了！讓他們自導自演，去了會更給他們版面，就是要讓高雄不平靜。大家，冷靜再冷靜，謝謝！」

台灣公民陣線發起人表示，為提醒全民台灣已進入「準戰爭狀態」，對岸「一國兩制」的攻勢經兵臨城下，他們將於 4 月 7 日「言論自由日」下午2點，在高雄前鎮勞工公園舉辦「拒絕『一國兩制』，打造台灣新國家」集會。

對此，有韓粉在臉書「韓國瑜後援會」發文：「4月7日千萬不要去湊熱鬧(大腸花)，去了就中計了！讓他們自導自演，去了會更給他們版面，就是要讓高雄不平靜。大家，冷靜再冷靜，謝謝！」

引起眾多韓粉響應，紛紛留言：「對」、「認同」、「韓家軍千萬別去，讓他們去玩」、「千萬别隨牠們起舞，在家看電視欣賞那一堆傀儡耍猴戲，多爽啊」、「他們現在就缺走路工，一去就中計」、「讓警方依法處理，即便牠們用假韓粉自導自演也是小消息，沒有媒體，沒有素材，牠們的表演舞台也就沒戲唱了」、「對，千萬不可去圍觀！會被利用為造勢！就讓牠們孤伶伶的抗議，若有違法也比較好逮捕！相信韓市長，他不是吃素的！」

(中時電子報)