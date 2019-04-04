政商關係良好的林姓藥商大亨，遭王姓小三偷拍性愛光碟，轉交金姓友人，金男以向林妻及媒體曝光林男性愛畫面，威脅林男幫他安排政要關係，以便向官員索討被徵收的農地，王、金2人各被判刑3月及6月定讞後，林男再以王女當年另誣陷他誣告，提告王女涉嫌誣告罪。台北地院依誣告罪判王女徒刑1月，不得易科罰金。因此若日後判決定讞，王須入獄，或向檢察官聲請易服社會勞動。

判決指出，林男因長期支持前總統馬英九、與藍營政界關係良好，2015年10月間，金男受人之託，想取回一處被徵收的農地，透過關係認識林男後，想利用林與馬的人脈作為助力。

林男2015年11月間，2度到王女個人工作室或住家偷情，被王女用預先裝設的網路監視錄影器偷錄性愛過程，上傳雲端儲存，金男透過王女，取得性愛影帶，2度打電話給林，向林恫稱握有他與王女性愛畫面，若不依照要求介紹政府高層協助取回徵收土地一事，就把性愛畫面對外公布，並交給林妻。林男提告後，高院去年依妨害祕密、恐嚇等罪判處王、金2人徒刑3月、6月，可易科罰金9萬元、18萬元定讞。

由於王女在檢方偵查偷拍案期間，否認偷拍並反控林男誣告等罪，林男再度對王女提告，檢方再依誣告罪起訴王女。法院審理時，王女認罪，法官給予減刑，判處王女徒刑1月。可上訴。

(中時 )