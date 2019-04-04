前警大教授葉毓蘭。(圖片取自葉毓蘭臉書)

高雄巿長韓國瑜昨舉辦就職百日記者會，除細數施政成績，也宣布放棄對小林村國賠案的上訴。聽聞此消息的自救會長蔡松諭，激動感謝韓的溫暖決定；前警察大學教授葉毓蘭更以「勇哉仁哉」讚賞韓國瑜的決策，認為「此舉除了撫慰倖存者，也讓小林村將近400個在天之靈安息」。

在就職百日記者會，韓國瑜宣布放棄對小林村國賠案的上訴，終止10年纏訟。他強調，市民受到不公不義都該獲得補償，並向市府團隊喊話，面對巨大災害，要更積極協助人民避災，沒有卸責的空間。蔡松諭聽到消息時，激動落淚表示，「感謝韓市長做出溫暖且迅速的決定，這個好消息，要獻給小林村天上的家人和朋友們！」

葉毓蘭也在臉書大讚韓國瑜的決定，「勇哉韓國瑜，願意概括承受責任，仁哉韓國瑜，此舉除了撫慰倖存者，讓小林村將近400個在天之靈安息」。對照去年5月高雄氣爆國賠案，當時的即時新聞標題「法院認證！氣爆32死高雄市府確有疏失 但市府拒國賠」，誰的心中有人民，不言可喻。

葉毓蘭指出，高雄氣爆後，各界的大筆捐款，本來是要救助災民，結果被高雄市府要求災民簽署不得再提國賠的「代位求償」打官司，為市府卸責，還好有災戶堅持自提國賠，高雄地院認定，關鍵破管洩氣的4吋管線，由於高市府當年施作排水箱涵時，沒遷管使得管線懸空，屬於缺失，使國賠案幾乎每件都勝訴。

人禍的高雄氣爆 vs 天災的小林村的國賠案，葉毓蘭表示，這兩個國賠案都幫助我們認識民進黨的真面目，人民難道還不該覺醒嗎？「以萬物為芻狗；政客不仁，視人民如草芥」！

(中時電子報)