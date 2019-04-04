Serge is all of us pic.twitter.com/qMswYeh7Dp — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年4月4日

面對季後賽首輪可能的「潛在」對手籃網，暴龍4日打來格外辛苦，靠著席亞卡、里歐納德攜手拿下54分，最後115以105力挫籃網強摘5連勝，碰上前東家卻苦無上場空間的林書豪，替補只打11分19秒，貢獻2分、1助攻與1籃板。

由於籃網仍在爭搶季後賽門票當中，所以從比賽一開始，就用兇悍防守伺候作客的暴龍，也讓比賽陷入膠著，林書豪直到最後1分11秒才上，靠著伊巴卡、范維利特接連投進3顆三分球，打完首節，暴龍總算以34比22擴大領先。

可惜面對前東家的林書豪，似乎只把重心放在防守，次節打了3分多鐘，毫無任何數據進帳，不過籃網靠著羅素手感回神，逐漸縮小雙方差距，上半場結束，暴龍仍以57比50領先，全隊表現最好的是里歐納德的17分、5籃板。

來到下半場戰情仍然膠著，不過暴龍持續依賴里歐納德、席亞卡兩人火力穩住領先，林書豪直到此節還剩2分32秒才上，沒想到他在第3節節數槍響同時第1次出手就是三分命中，可惜仍告不算，打完前3節，暴龍90比78領先。

林書豪總算在末節開張，打到最後8分21秒，上演急停打板跳投命中，也幫暴龍止血，可惜場上局面重新緊張，迫使暴龍趕緊換回主力，卻阻擋不了羅素連進3顆三分球，打到最後1分12秒，籃網追到105比112的緊張局面。

可惜接下來羅素強投三分不進，又在緊要關頭遭到范維利特抄截，讓范維利特最後34.1秒兩罰中1，籃網宣告反撲無效。暴龍以席亞卡28分最高，里歐納德也有26分，伊巴卡23分；籃網則以羅素27分、6助攻表現較佳。

(中時電子報)