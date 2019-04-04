中美貿易談判進入第9輪磋商，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）3日表示前一輪談判獲得「良好進展」，預告此輪磋商會談可能延長超過3天，同時白宮也已公布行程，美國總統川普將在白宮會晤大陸國務院副總理劉鶴，時間就訂在當地時間4日下午4點30分（台北時間5日凌晨4點30分）。

中美貿易談判展開第9輪磋商，白宮經濟顧問柯德洛表示談判有「良好進展」，同時陸方首度坦承在幾項關鍵問題上美方的顧慮有理，美國總統川普也將於當地時間4日下午會晤劉鶴。

中美貿易談判代表3日於華府展開第9輪磋商，白宮經濟顧問柯德洛3日在「基督教科學箴言報」（Christian Science Monitor）的活動中表示，上周貿易代表在北京的談判「進展良好」，預期本周雙方談判將延長，劉鶴率領的代表團可望在華府停留超過3天。

路透社報導，白宮表示，川普本周也會在白宮橢圓形辦公室與劉鶴會面，時間就訂在當地時間4日下午4點30分（台北時間5日凌晨4點30分）。

除此之外，據美國財經媒體CNBC報導，柯德洛指出北京方面在此輪談判中首度坦承幾項關鍵問題，包括陸方竊取智慧財產、強迫美國企業技術轉讓、網路駭客攻擊等問題，「他們首度承認我們在這些議題上有理」，「過去他們都否認這些事。」

他還表示大陸國家主席習近平其實非常願意傾聽美方的顧慮，他說去年12月在阿根廷舉辦的G20峰會會談上，習近平並未一再否認這些問題，反而是敞開心胸去傾聽，如今在較低層級的談判中也聽到了同樣言論，「這是很大的進展。」

他還指出，此輪雙方談及了一些過往從未真正涵蓋的議題，包括協議落實機制，而美方目前對陸方的指控則包含竊取智慧財產、強制企業轉移技術、網路攻擊，另外還有對商品交易設立關稅和非關稅障礙。

他說這些領域的談判「全都獲得良好進展」，只是目前還沒達陣，「希望本周能再拉近距離。」

另外外界關注的華為起訴案件則不在談判內容之列。

(中時電子報)