美國紐約一名25歲女老師米蘭達(Lauren Miranda)，傳給男友一張酥胸裸照，但學校一名學生不知如何取得這張裸照，流傳到全校，被所有同學看光光，米蘭達事後遭解雇，她認為學校處理不公，找了律師向學校求償300萬美元(約新台幣9千萬元)。

據《美國今日報》報導，教數學的米蘭達2016年在家中臥室拍了一張美胸裸照送給男友，但最後卻流入學校，校方後來以「行為不檢、榜樣不佳」為由將她開除，但米蘭達不滿指出，她沒有特意將這張照片傳給學生，未違反學校任何規定，認為校方有性別歧視，還說：「這是我的胸部，是我身體的一部分，我不認為這樣做有什麼不對」、「我的職業、名譽已毀，這是我難以抹滅的恥辱。」。

米蘭達的律師雷伊(John Ray)則表示，如果今天是男老師拍上空照，不會有任何問題，但發生在一個女人身上就被開除，因此米蘭達向校方求償300萬美元。

(中時電子報)