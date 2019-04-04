日前「中天新聞台」遭國家通訊傳播委員會(NCC)開罰，數日後，該會主委詹婷怡，被「民進黨立委們請辭」，引起社會各界譁然，對此，前行政院長張善政今早在臉書發文就批評，連NCC當初設計時標榜仿效的美國FCC，也沒有因為播報內容開罰媒體的紀錄。對此，張善政說，接下來，看誰要接任主委，若是一個沒有專業的人，將是國家的大災難。

張善政今早在臉書發文，稱「其實由日前中天電視被NCC開罰，就已經看出來詹主委的專業馬奇諾防線被政治力突破了」。就連NCC當初設計時標榜仿效的美國FCC，也沒有因為播報內容開罰媒體的紀錄。恭喜民進黨政府，在媒體管理上真是世界一流，青出於藍。

憑心而論，詹主委一直在專業上還把持得不錯。許多網路圈內的朋友都告訴我，她近年來一直承受民進黨給她很大的政治壓力，但是她一直覺得她終有卸任的一天，會回到業界。如果她讓政治凌駕了專業，她會被業界人士瞧不起。非常正確！

張善政認為，但她終於還是挺不住了。看蘇貞昌如何批評NCC:「誰也管不住它，它什麼事也不管」，完全不把NCC是委員合議制的獨立機關放在眼裡。回憶過去歷任院長，沒有人敢像蘇貞昌這樣批評NCC。奇怪的是，過去許多嗆聲國民黨時代NCC的自由派學者，一個也沒出來捍衛NCC的獨立性。

在蘇貞昌批評後，NCC終於對中天開罰。至此，標榜聖潔的皇后貞操已經完全被摧毀。詹主委不管是主動還是被動離開，對她維持專業形象是件好事。求仁得仁，此時不走，更待何時？

張善政無奈地說，接下來，看誰要接任主委？如果是一個沒有專業的人，將是國家的大災難，因為5G釋照就要開始規劃，這是攸關台灣未來無線通訊應用發展的大事，遊戲規則如有不當，遺害萬年。

想在民進黨政府裡發揮專業的官員們，可以夢醒了！前有農委會陳吉仲，後有NCC詹婷怡。一個在農業圈裡和青農硬掰對幹，變成過街老鼠，一個則是維持了專業下莊。誰比較對得起自己，很明顯了！

(中時電子報)