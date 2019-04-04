Count it... 2️⃣1️⃣ points pic.twitter.com/LnBjoEzPAm — Boston Celtics (@celtics) 2019年4月4日

看來球迷想看「閃電俠」韋德季後賽最後風采的機會越來越危險了！靠著海沃德、厄文與荷福德3人得分都破20，塞爾提克4日以112比102強壓地主熱火，也讓熱火再次跌出東區8強之外，剩下的4場例行賽，熱火場場都輸不起。

畢竟目前東區第6到第9位置排名卡位戰相當激烈，排名第6的活塞，4日輸給溜馬，目前戰績39勝39敗，僅僅領先同拿39勝40敗、並列第7的籃網與魔術0.5場勝差，熱火則以38勝40敗落居東區第9，卻只差活塞1場勝差。

不過塞爾提克同樣有著不能輸的壓力，畢竟4日溜馬率先以108比89輕取活塞，幸好塞爾提克靠著海沃德替補攻下25分，厄文也有23分，荷福德21分，辛苦擊退地主熱火同樣贏球，目前仍跟溜馬同以47勝32敗並列東區第4。

畢竟季後賽首輪將由東區第4碰上東區第5，且由東區第4保有主場優勢，所以塞爾提克6日作客來到印地安納遭遇溜馬的戰役，將有可能決定東區第4種子誰屬，目前雙方前3次碰頭，則由塞爾提克取得2勝1敗的領先優勢。

(中時電子報)