洋基開季以來遇到的傷兵問題又雪上加霜！洋基傷兵名單多達10人，包括外野重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）和新生代的內野重砲安杜哈（Miguel Andujar），但在今天面對老虎的比賽中，前明星游擊手屠洛威斯基（Troy Tulowitzki ）也傳出左小腿拉傷，幾乎確定會加入「超豪華」傷兵名單。

屠洛威斯基在第3局時退場，並換上韋德（Tyler Wade）守二壘，由托瑞斯（Gleyber Torres）改守原本屠洛威斯基的游擊位置，如果屠洛威斯基真的長時間留在傷兵名單，那托瑞斯可能就是他缺席時鎮守游擊大關的主要球員。

屠洛威斯基曾助藍鳥連續兩年闖進美聯冠軍戰，但他3年內就因傷缺席289場，今年初找到新東家洋基以1年底薪加盟，替補主戰游擊手葛雷格里斯（Didi Gregurius）開右手肘韌帶重建手術(Tommy John)的缺口。屠洛威斯基前幾天才開轟，打出自2017年7月以來的首轟，沒想到傷痛總是困擾著他，同時也讓洋基面臨最危機的時刻。

季前外界預估洋基與紅襪將爭奪今年美聯東區冠軍，但開季一周以來卻和預測背道而馳，反而是不被看好的老虎目前4勝3敗，洋基和紅襪則在美聯東區倒數兩名。

對於傷兵問題像魔咒般困擾著洋基，重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）倒是樂觀看待：「任何像這樣的逆境，只會讓球隊變得更強大，這讓很多球員有寶貴的上場機會。」

(中時電子報)