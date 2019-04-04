最長壽國家日本其實是吃出來的，雖然醫術越來越發達，但想要活得健康又長壽，飲食影響最大。研究發現，日本人瑞長壽的秘密也跟吃有關，不但可以預防心血管疾病，還可以防胃癌及婦科疾病。

《早安健康》報導，專門研究長壽的專家白澤卓二調查發現，日本人瑞的飲食主要都包含下列3種食物：

1. 味噌

味噌含有色胺酸，能合成血清素，讓情緒穩定，還可有效抗氧化，尤其五十歲以上的人體內較容易產生活性氧，更應多食用味噌湯。另外，大豆異黃酮也可降低乳癌罹患率、減少壞膽固醇、預防腦血栓及心肌梗塞。

2. 牛奶

牛奶含有優良的蛋白質、讓皮膚與細胞再生的維生素B，以及造骨的鈣質等豐富營養素，每天運動後30分鐘內飲用200c.c.的牛奶，增強肌肉的效果可提升2倍。

3. 綠花椰菜

被列為十字花科之王的綠花椰菜包含多元的營養素，維生素C含量是檸檬的2倍，豐富的鈣質與纖維更能預防骨質疏鬆與糖尿病；蘿蔔硫素還能預防癌細胞生長，對腸癌、乳癌、子宮癌、卵巢癌、膀胱癌等都有預防功效；另外，綠花椰菜中的硫磺胺酸可抑制胃幽門桿菌，降低胃癌風險。

(中時電子報)