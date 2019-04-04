金門縣港務處長何佩舉（中）偕昇恆昌免稅店送上餐點迎接鄉親。（縣府提供）

361位民眾搭船返鄉，老鄉親難忘當年搭乘「開口笑」登陸艇往事。（縣府提供）

因應清明連假疏運作業，金門縣府「包船」金門快輪今（4）日上午搭載361名鄉親自台中港抵達料羅港，縣長楊鎮浯率同縣府主管到場迎接。

縣府為紓解清明連假返鄉人潮，特地包船「金門快輪」在3日晚間22時55分自台中港出發，共載運鄉親361人，今日上午8時03分平安靠泊料羅港。

楊鎮浯縣長率觀光處長丁健剛、副處長李銘培、港務處長何佩舉等人在場迎接，中央駐金單位包括岸巡、港警、動植檢、中航也派員在現場協助疏運作業。

縣港務處及昇恆昌免稅店提供餐點、茶水服務外，縣府也派遣接駁車輛供民眾搭乘至金湖、金沙、金城、水頭等地，順利圓滿完成。

金門快輪總噸位1261噸、船長67.5公尺、船寬10.5公尺、客位數401位。很多老一輩鄉親表示，這趟海上行程一路平穩，感覺頗為舒適，也讓人想起當年搭乘「開口笑」軍方登陸艇往返台、金的往事。

搭乘「包船」每人單航次費用僅新台幣500元，特殊身分者300元。不少鄉親表示，全家老小5、6人一起回家，比起搭飛機可省下大筆旅費，下次考慮再搭船返鄉。

(中時 )