今天是兒童節，交通部觀光局特別與全台22家主題樂園聯手，推出許多清明連假優惠方案，包括兒童免費、成人最低11折，如六福村12歲以下全面免費，父母同享520元；若身分證內有「5、2、1」者，至劍湖山購票只要99元，等於是原價11折；義大世界則是成人兒童價、兒童再半價。業者也與公共運輸業者合作，只要搭乘大眾運輸前往樂園，就可享多項優惠。

觀光局表示，全台共22家主題樂園於4月4日至7日的清明連假期間，除了有生態、文化、科學等豐富多元的遊玩內容，也推出多項免費入園或門票優惠的措施。

北部地區如六福村主題樂園推出「陪動物玩HEN大」方案，12歲以下兒童全面免費，父母分別只要520元就可入園；小人國主題樂園推「YO禮帽運動」，優惠票價只要499元；小叮噹科學園區則是推「紅包爽爽送」，連假間入園門票只要320元。

中部地區如劍湖山世界身分證內有「5、2、1」者，只要99元就可入園，等於是原價899元的11折；麗寶樂園也推兒童免費措施；九族文化村則有原價76折的650元門票優惠。

南部地區如義大世界成人原價899元，連假間入園可享580元兒童價，兒童則是再半價只要290元。東部地區的遠雄海洋公園更是闊氣，只要生肖屬豬者全面免費。

另外，為鼓勵民眾利用公共運輸，樂園也與運輸業者推出超值套票優惠措施，如持大眾運輸憑證者，六福村可享599元優惠價、小人國450元、小叮噹320元、西湖度假村250元；而若搭乘台灣好行，憑票根至劍湖山遊玩門票只要399元。

(中時 )