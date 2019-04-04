身為幫助勇士在最近4年奪下3冠的功臣之一，李文斯頓竟在4日表示，正在認真考慮打完本季之後宣告退役，因為他不僅長年飽受膝蓋傷勢所苦，打球也越來越沒樂趣，看來能跟「五星戰隊」並肩作戰，未讓這名33歲老將滿足。

「已有很多信號出現了，尤其是在身體狀況，」李文斯頓表示，「如果我還健康，也能享受場上打球樂趣，那我肯定會繼續打，但如果不是的話，那就不一樣了，為了重新開始籃球生涯，我以前做了許多努力，現在更不用說了。」

會讓李文斯頓如此無奈，是因他在2007年發生過嚴重腿部骨折傷勢，受傷當時的影片，還因畫面太過殘忍被Youtobe強制下架，原本預估他的職業生涯就此報銷了，但他仍然咬牙克服漫長復健過程，更在勇士摘下3次總冠軍。

「不過目前變得越來越困難，就好比今年，我受傷掙扎情況，比起我待在勇士任何一年都還多，」李文斯頓相當無奈表示，「特別是膝蓋傷勢，我一直在處理著它，可是只要我上場比賽，我的膝蓋就會出現像壘球那麼大的腫脹。」

李文斯頓本季場均4.1分、1.9籃板及1.8助攻，仍是勇士不可或缺的板凳核心，假如他本季真能帶領勇士奪下3連霸，或許挑在這個完美的時機點宣告退役，也算是急流勇退，畢竟看他如今打得如此辛苦，勇士隊友們也不忍心吧！

(中時電子報)