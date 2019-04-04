記者跟拍差點跌倒！林志玲秒飛奔伸手救援超暖心 10:492019/04/04 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林志玲不只是美魔女，人美心美的她熱衷公益活動。（圖／本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第一名模林志玲不只是演藝圈的美魔女代表，更以超強親和力以及高EQ，穩坐人氣女神寶座，一舉一動都備受矚目的林志玲，近期現身機場時，看到記者差點跌倒，志玲姐姐當下趕快伸手救援。 林志玲人美心美，不只熱衷公益，看到需要幫助的人也不吝嗇伸出援手，林志玲近日現身香港機場時，看到跟拍記者差點跌倒，她趕緊伸手去拉對方，而媒體也拍到林志玲當時伸手救援的緊張模樣，實在超暖心。 (中時電子報) #林志玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 捐款資產一半「8位數人民幣」 林志玲洩天價身家 20:082019/03/31 娛樂 總找不到伴 林志玲誠實聳肩吐主因 20:292019/04/02 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。