第一名模林志玲不只是演藝圈的美魔女代表，更以超強親和力以及高EQ，穩坐人氣女神寶座，一舉一動都備受矚目的林志玲，近期現身機場時，看到記者差點跌倒，志玲姐姐當下趕快伸手救援。

林志玲人美心美，不只熱衷公益，看到需要幫助的人也不吝嗇伸出援手，林志玲近日現身香港機場時，看到跟拍記者差點跌倒，她趕緊伸手去拉對方，而媒體也拍到林志玲當時伸手救援的緊張模樣，實在超暖心。

(中時電子報)