大甲媽祖於每年農曆3月間會舉行長達9天8夜的出巡遶境，是行政院指定的國家重要民俗活動之一。交通部觀光局與美國公共電視網旅遊節目聯合製作《台灣媽祖與馬祖》，近日傳出其入圍第46屆日間創意藝術艾美獎的捷報，可說是台灣之光。觀光局表示，此次入圍再次證明我國觀光在地特色極具國際發光潛力。

為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動去程行經駐駕廟宇依序為彰化南瑤宮、西螺福興宮；返程行經駐駕廟宇依序為西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，終點為嘉義縣新港鄉新港奉天宮，於每年農曆3月間舉行，是深受我國民眾重視的民俗活動之一。

觀光局與美國公共電視網熱門旅遊節目「Joseph Rosendos Travelscope」聯合製作《臺灣媽祖與馬祖》，主持人羅森度於2017年來台參加媽祖遶境與進香活動，採訪民俗宗教教授林茂賢老師，並前往馬祖探尋媽祖文化，走訪大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光，該節目在去年4月已於北美播映。

羅森度表示，只有親眼見證才能感受那股凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力，深刻體會臺灣人民的互助、關懷與人性的溫暖善良面，也感性的說，媽祖不只是存在臺灣人民心中，更是無所不在庇祐眾生。

此外，Travelscope去年首播的第10季系列旅遊節目，也包含《臺灣生態旅遊》特輯，介紹我國的山林及鳥類保育，產地到餐桌等特色，觀光局駐洛杉磯辦事處施照輝主任表示，「目前在美國已與多家知名旅行社合作推出許多好玩的生態旅遊主題團，如賞鳥團、登山健行團、離島旅遊、美食團等」，盼能吸引美國旅客來台體驗文化。

(中時 )