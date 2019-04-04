雲林古坑國中小國中部棒球隊克難成軍只有2年，但表現優秀。（許素惠攝）

雲林古坑國中小師生DIY果醬義賣為該校國中部棒球隊籌經費，每組3罐共300元。（許素惠攝）

雲林古坑國中小師生DIY果醬義賣，為該校國中部棒球隊籌經費。（許素惠攝）

雲林古坑國中小師生DIY洛神果醬的食材，也是老師指導學生自己種的。（許素惠攝）

雲林縣古坑國中小學國中部棒球隊克難成軍才2年，去年接連揮出亮麗佳績，除縱橫國內賽場，也獲亞洲盃軟式棒球邀請賽殿軍，成功的背後盡是資源短缺的辛酸，秉著「成功不必在我」的理念，大家齊力作果醬義賣，從種植到熬煮都DIY，希望周全球具與設備，締造更好佳績。

古坑國中小國中部棒球是雲林山線第一支國中棒球隊，網羅多位好手加入，有住斗六及斗南學生為了打棒球特地跨學區來讀，去年更有入選國手的學生加入，讓陣容更堅強，球員利用晨昏練習 ，兼顧課業，不必住宿，能共享親子時光，為孩子圓打球夢。

校長陳育琳指出，該校因位處偏鄉，缺少奧援及補助，設備及球具既都很不足，許多球是接收別人的練習球，手套破舊不堪，還好教練，熱血帶隊，細心、耐心 指導，在克難中力爭上游，去年接續摘下陽明山盃三級棒球全國賽榮獲全國第五名、中日棒球交流賽亦榮獲第三名與最佳投手獎，亞洲盃軟式棒球邀請賽殿軍，對一個新興球隊來說實屬不易。

陳育琳說，棒球隊表現好，全校師生都與有榮焉，為協助爭取更高榮耀，大家不分彼此，一起投入手作果醬行列，洛神果醬從種植到挑選、熬煮都是孩子DIY，橘子口味則基於協幫助在地小農，選用古坑農民種植的橘子為食材，也是學生耐心熬了好幾小時的成果，每組3瓶兩種口味都有，共300元，希望為棒球隊籌措經費，更新球具。

(中時 )