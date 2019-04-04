薯條冷掉後又軟又油又難吃，難道只剩下扔掉一條路嗎？日前一名網友在臉書廚藝公社PO文，表示自己真的很愛吃炸薯條，但一冷掉就變成災難，根本入不了口，求助有沒有讓它回春的方法？引發網友們熱烈留言，其中最多人推崇的吃法有5種：濃湯、沙拉、氣炸、花式薯餅、炒奶油。

1.濃湯派：沾玉米濃湯，或是加進湯裡一起吃。

2.沙拉派：先用開水洗掉油脂，剁碎加入水煮蛋，扮成薯泥沙拉。

3.氣炸派：使用氣炸鍋，或是將薯條倒進紙袋用吹風機加熱。

4.花式薯餅派：放在碗裡上面灑起司絲，進烤箱加熱；或切碎加料，烤成薯餅。

5.炒奶油派：在平底鍋上大火乾炒薯條2分鐘，放入一些奶油再炒1分鐘。

對此，網友紛紛留言，覺得實用！「試過第五種，真的超越現炸」、「丟掉真的很浪費，現在感覺可以變成很多道新料理了」、「爆炒洋蔥、大蒜、青椒，一點點醬油、糖，起鍋前大把蔥末、一些香油，超好吃的」、「用平底鍋小火炒，日本節目有教」。

(中時電子報)