高雄市長韓國瑜挾超高民意，堪稱眾望在身，也讓藍營黨內「太陽」處境尷尬、支持者就要氣炸。國民黨黨主席吳敦義曾表示，4月5日下午將與韓會面；韓昨卻特別致電副主席曾永權，盼改18日自美國返國後再見。前行政院發言人胡幼偉則大膽預言：「推遲跟敦公見面，表示老韓會接受徵召為黨的總統候選人了！」

胡幼偉在臉書發文，劈頭破題：「老韓推遲跟吳敦公的見面時間，有人說，是不是老美的意思？」胡認為，這倒不至於，應該還是卡在前新北市長朱立倫與前立法院長王金平，這兩位的問題比較大。

胡幼偉進一步表示：「讓我先這麼講，推遲跟敦公見面，表示老韓會接受徵召為黨的總統候選人了（again， 我猜的）！否則，要是鐵了心不玩這一局，行程再滿，花個20分鐘表明心跡的時間都沒有嗎？話直接說完說死不就好了嗎？」也就是說，韓的意思已經很明顯了，就是只接受黨中央「直接徵召」，不願陷入初選泥淖中；而接受徵召的條件，就是要吳敦義以黨主席身分，先與朱、王兩人協調妥當。

如此一來，不僅能避免兩人先會面後，媒體超大版面的報導，以致朱、王兩人的不悅，亦能避開朱、王兩人被「先斬後奏」的不尊重感。胡幼偉直言：「老韓這人還是很厲害的！不要看他嘻嘻哈哈、直來直往的，這人心思還是很細的！」

至於何以吳敦義想要先與韓國瑜會面呢？胡幼偉認為：「老韓的這種心思，以敦公的絕頂聰明，怎會沒事先想過？而敦公原本還是決定先找老韓，是希望一傢伙就先把事情定下來了，木已成舟後，再去面告阿倫和喬公，很客氣地逼他們就範便是了！（周縣長那邊，不會有什麼意見的）」

此外，胡幼偉也分析：「老韓另一方面也是想到，如果明天跟敦公談過後再訪美，那他等於就是以總統候選人的身份訪美了！那美方萬一鐵了心要死命支持蔡阿姨連任，故意降低接待規格，搞得跟笑伯訪美感覺上被老美冷落一樣，那豈不是競選總統的第一步，就以負面新聞開場，那就不好囉！所以，還是先低調一點比較穩妥喔！」

(中時電子報)