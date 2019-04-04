就算勇士明星前鋒杜蘭特怎樣否認，看來美媒都已認定他在今年夏天去定尼克！《看台報告》記者布切4日爆料，「根據我得到所有訊息，可說已經確定了，是的！杜蘭特即將離開勇士加盟尼克。」似乎完全不怕未來慘遭「打臉」。

能讓布切確定杜蘭特今夏跳槽尼克的主因，在於布切相信杜蘭特想要離開勇士，就想得到連兩年總冠軍賽MVP的應有尊重，「我可以告訴大家，在勇士內部，杜蘭特從未得到真正認可，特別是身為過去兩年的總冠軍賽MVP。」

「到現在勇士依然是柯瑞的球隊，依然是柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林的球隊，他們抱持態度是，感謝杜蘭特來這裡幫忙贏下兩次總冠軍，卻從沒給過杜蘭特認可，」布切說，「所以杜蘭特當前會想，要到哪裡才可獲得這種認可？」

「杜蘭特會開始找尋可以真正成為球隊核心的地方，且充分獲得認可，我可以告訴你一個地方，就是尼克，」布切說，「如果杜蘭特可以帶領尼克闖進東區冠軍賽，這個尼克過去20年都沒法做到的事，他在紐約自然大受歡迎。」

布切強調杜蘭特是個「貪心」的人，他希望所有球迷都崇拜他、珍惜他與感激他，或許在勇士得不到這些，卻在尼克都可能做到，接著就等今年夏天自由市場開放屆時就知道布切的爆料是否準確了！

(中時電子報)