警方查獲某特定政黨黨員改造販賣槍械案取出金牛座改造手槍2把、子彈12發等贓證物。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心4日宣布破獲某特定政黨黨員涉嫌改造販賣槍械。（盧金足攝）

警方3日凌晨在雲林縣虎尾鎮某汽車旅館內查獲某特定政黨黨員改造販賣槍械案取出金牛座改造手槍2把、子彈12發等贓證物。（盧金足攝）

警方在車內逮捕尤姓主嫌。（盧金足翻攝）

農曆三月媽祖遶境即將登場， 有意參選2020總統大選的參選人造勢活動頻繁， 警方查緝槍械，維護治安上緊發條。中部打擊犯罪中心4日宣布偵破某特定政黨員涉嫌改造販賣槍械，在雲林縣一處汽車旅館查獲正進行槍械交易的尤嫌等6人，當場查扣金牛座915改造手槍2把、子彈12發及手機8支等贓證物，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

偵六大隊副大隊長謝有筆指出，3月中旬接獲情資，指稱雲林縣虎尾地區尤姓男子擁槍自重，因缺錢花用，透過友人欲兜售槍械牟利。

中部打擊犯罪中心分析、比對相關資料，釐清尤姓男子真實身分且確認涉案嫌疑重大，專案小組多日跟監蒐證，研判主嫌尤將於近日內進行槍械交易。

警方到場時，尤嫌坐在車內，其他五名同夥及仲介者在汽車旅館內，買家當時並未出現，兩把由玩具手槍改造的槍械幸好還未流入不法者手中。

警方調查指出，38歲尤嫌服役時擔任軍械士，主要負責保養及修護戰車砲管、步槍及手搶等武器，退役後學非所用，錯將軍中所學技能用在非法改造槍械，並以此為生專門販賣改造槍彈謀利，在2017年間為高雄市警局三民二分局查獲改造槍工廠。

警方追查發現，主嫌尤2010年間透過雲林縣西螺鎮友人吸收加入某特定政黨，該特定政黨以特定人民團體作為包裝，有計畫性及組織性地參與政治性陳抗且具有幫派背景，以暴力手段滋擾合法集會及特定對象，調查尤嫌自稱有入黨，但並未交黨費。

現在適逢農曆三月媽祖遶進香活動熱鬧舉行，有很多有意參選的總統參選人出席，國內各政黨人士紛紛表態將參加各黨內2020總統的初選，維護治安總動員。

偵六大隊第四隊隊長李彥樺表示，為避免不法分子及有心人士利用此管道取得槍枝，對總統參選造成生命安全危害，影響2020總統大選選舉結果，立即組專案小組破獲以尤嫌為首改造販賣槍械集團。

警方在雲林縣虎尾鄉某汽車旅館，查獲尤姓嫌犯及王、許、林、林、阮男等6人，當場查扣金牛座915改造手槍2把、子彈12發及手機8支等贓證物，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

警方強調，遏阻非法槍械流入市面，持續全面檢肅非法槍彈，以確保人民生命財產安全。

(中時 )