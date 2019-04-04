農曆三月媽祖遶境即將登場， 有意參選2020總統大選的參選人造勢活動頻繁， 警方查緝槍械，維護治安上緊發條。中部打擊犯罪中心4日宣布偵破某特定政黨員涉嫌改造販賣槍械，在雲林縣一處汽車旅館查獲正進行槍械交易的尤嫌等6人，當場查扣金牛座915改造手槍2把、子彈12發及手機8支等贓證物，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。
偵六大隊副大隊長謝有筆指出，3月中旬接獲情資，指稱雲林縣虎尾地區尤姓男子擁槍自重，因缺錢花用，透過友人欲兜售槍械牟利。
中部打擊犯罪中心分析、比對相關資料，釐清尤姓男子真實身分且確認涉案嫌疑重大，專案小組多日跟監蒐證，研判主嫌尤將於近日內進行槍械交易。
警方到場時，尤嫌坐在車內，其他五名同夥及仲介者在汽車旅館內，買家當時並未出現，兩把由玩具手槍改造的槍械幸好還未流入不法者手中。
警方調查指出，38歲尤嫌服役時擔任軍械士，主要負責保養及修護戰車砲管、步槍及手搶等武器，退役後學非所用，錯將軍中所學技能用在非法改造槍械，並以此為生專門販賣改造槍彈謀利，在2017年間為高雄市警局三民二分局查獲改造槍工廠。
警方追查發現，主嫌尤2010年間透過雲林縣西螺鎮友人吸收加入某特定政黨，該特定政黨以特定人民團體作為包裝，有計畫性及組織性地參與政治性陳抗且具有幫派背景，以暴力手段滋擾合法集會及特定對象，調查尤嫌自稱有入黨，但並未交黨費。
現在適逢農曆三月媽祖遶進香活動熱鬧舉行，有很多有意參選的總統參選人出席，國內各政黨人士紛紛表態將參加各黨內2020總統的初選，維護治安總動員。
偵六大隊第四隊隊長李彥樺表示，為避免不法分子及有心人士利用此管道取得槍枝，對總統參選造成生命安全危害，影響2020總統大選選舉結果，立即組專案小組破獲以尤嫌為首改造販賣槍械集團。
警方在雲林縣虎尾鄉某汽車旅館，查獲尤姓嫌犯及王、許、林、林、阮男等6人，當場查扣金牛座915改造手槍2把、子彈12發及手機8支等贓證物，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。
警方強調，遏阻非法槍械流入市面，持續全面檢肅非法槍彈，以確保人民生命財產安全。
(中時 )
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