目前全球數量僅約100隻左右，在2012年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入全球最瀕危的100個物種之一的「神話之鳥」-黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤金門，引起鳥友和保育團體的關注。

這也是金門地區繼2015年金門國家公園委託東海大學執行離岸島礁鳥類生態調查研究期間，在母嶼觀察到黑嘴端鳳頭燕鷗，相隔4年後的再一次發現紀錄。

金門國家公園管理處委託台大森林環境暨資源學系丁宗蘇教授團隊執行「金門鳥類生物多樣性熱點及趨勢分析」調查案，調查員沈妤蓮在4月1日於新湖漁港外海，發現一群約73隻鳳頭燕鷗從外海飛近，其中1個體近似鳳頭燕鷗，但體羽顏色明顯較大鳳頭燕鷗灰白，嘴喙末端呈黑色。

因她曾多次參與馬祖燕鷗繫放研究，對黑嘴端鳳頭燕鷗已有多次的觀察經驗，當下研判這隻個體為黑嘴端鳳頭燕鷗的可能極高。經友人張樂寧與張瀚柏的協助鑑定下，並由丁宗蘇教授確認是「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。

金管處指出，黑嘴端鳳頭燕鷗也稱作中華鳳頭燕鷗，繁殖季為每年5月底至8月底間，常與大鳳頭燕鷗混群，主要以繁殖島嶼周圍海域的小型表層魚類為主食。目前在全球族群量約100隻左右，且每年的數量均在變化。在2012年被國際自然保護聯盟(IUCN)列入全球最瀕危的100個物種之一。目前已知在南韓、浙江、馬祖與澎湖有明確的繁殖紀錄。

因國際上對黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖及遷徙習性了解甚少，林務局及連江縣政府自2008年委託台大森林環境暨資源學系袁孝維教授團隊與台北市野鳥學會執行保育研究計畫，長期進行族群數量監測、繁殖島嶼整建、假鳥招引策略、遠端監測技術研發、成幼鳥繫放與衛星追蹤、並以無人機進行族群監測研究。

2015年澎湖縣政府與澎湖鳥會團隊也投入攜手合作，歷經近10年努力，對黑嘴端鳳頭燕鷗在台灣的棲息繁殖與跨國遷徙行為終於有了重大進展，發現大部分都棲息於馬祖燕鷗保護區、澎湖玄武岩自然保留區及南海玄武岩自然保留區內，確定馬祖及澎湖都是神話之鳥的重要繁殖棲地。

金管處指出，金門地區雖然未記錄到黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖，但再次發現黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤跡。2016年也曾記錄過上千隻的鳳頭燕鷗在母嶼繁殖。近年袁孝維教授團隊的鳳頭燕鷗衛星追蹤研究，也發現金門外海是鳳頭燕鷗活動的熱區。由此可知金門地區可能是鳳頭燕鷗和黑嘴端鳳頭燕鷗過境的停棲站與繁殖時節的活動熱區，提供燕鷗重要的海洋棲息與覓食環境。

(中時 )