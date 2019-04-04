曾號稱「嫁給秀林鄉一輩子」的前花蓮縣秀林鄉女鄉長許淑銀，因被控在蘇拉颱風災後辦理搶修工程期間，收受廠商賄賂215萬元，遭監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會審理。公懲會判決許女撤職並停止任用2年。

許淑銀因被控2012年8月秀林鄉遭受蘇拉颱風侵襲造成嚴重災情，秀林鄉公所辦理5項搶險搶修工程期間，收受2位廠商賄賂共計215萬元，另圖利時任建設課吳姓代理課長，收賄30萬元。

許在檢方偵查時自白犯罪，並主動繳交財物，花蓮高分院判處徒刑5年10月，褫奪公權5年，經監察院彈劾後移送公懲會。

公懲會審理時，許強調她長期投身奉獻於秀林鄉鄉民，耽誤婚嫁，「嫁給秀林鄉一輩子」，深獲鄉民愛戴，只是因急於獲取救災資源，一時失慮而收受賄賂，但相關工程毫無品質弊端，她收受賄賂行為雖影響政府官員之廉潔形象，然而為鄉民謀福、為群眾權益把關之志向未見動搖，而且她自白犯罪，犯後態度良好，請求公懲會從輕處分，給她改過自新之機會。

不過，公懲會認為，許身為鄉長，利用工程發包機會，向廠商收取賄款有辱官箴，嚴重影響政府信譽，損及公眾對公務員執行職務之信賴，有懲戒必要，但審酌她犯後態度良好，判決許女撤職並停止任用2年。

(中時 )