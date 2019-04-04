五分埔成衣業者陳俊雄、陳瓊霜、楊中華、黃維中4人，被控長期替五分埔服飾業者、台商與大陸業者從事地下匯兌，估計9年匯兌金額逾130億元台幣。台北地院依違反銀行法判處陳男4人徒刑2年，緩刑4年，各須向公庫支付6萬至30萬元。

檢方調查，陳男4人過去長期在大陸採購成衣，與大陸芙立貨運行、福利空海運收貨站有業務往來關係，雙方長期以台幣、人民幣計價。

在過去五分埔商圈繁榮時間，不少服飾批發業者、零售商因有資金往來兩岸、台幣與人民幣匯兌需求，透過陳男4人進行地下匯兌，4人提供個人帳戶，供成衣業者匯入台幣，4人再與福利貨運站連絡，以人民幣計價匯兌。

檢方估算，陳男4人自2008年至2016年初被查獲為止，匯兌總金額超過130億台幣。4人坦承從事地下匯兌，僅黃男收到8萬元酬勞，其餘人士均表示因與大陸貨運站有長年業務關係，只是服務性質，無償協助，沒有收錢。

檢調獲報，在2017年1月間，發動搜索約談行動，北檢去年依違反銀行法起訴陳男4人。

法院審理時，4人認罪，法官考量陳男3人無犯罪所得，黃男犯罪所得僅8萬元，且已繳回，各判處4人徒刑2年，均緩刑4年，須各向公庫支付30萬元、16萬元、6萬元。可上訴。

(中時 )