議員林智鴻近來質詢市長韓國瑜，要求表態政治立場，拒絕一國兩制，沒想到，上月29日中午12時許，接獲網友在臉書傳送訊息，「退出林氏宗族，否則下場是什麼自己好好想一想，不要給臉不要臉，身敗名裂只能怪自己，我會盯住你們這些畜生不如的畜牲，你們看著辦」，造成林心生畏懼，本月2日到鳳山分局報案。 （劉宥廷翻攝）

高市民進黨議員在議會質詢完市長韓國瑜，驚傳臉書被人留言恐嚇，已有2名議員報案，其中恐嚇議員林智鴻的藏鏡人被警方查出，是新北市52歲蔡姓印刷作業員所為並在4日凌晨逮人；蔡認為，質詢內容不公正，一時憤怒才傳訊給議員，願意為自己的行為跟議員道歉，全案依恐嚇罪送辦。

議員林智鴻近來質詢市長韓國瑜，要求表態政治立場，拒絕一國兩制，沒想到，上月29日中午12時許，接獲網友在臉書傳送訊息，「退出林氏宗族，否則下場是什麼自己好好想一想，不要給臉不要臉，身敗名裂只能怪自己，我會盯住你們這些畜生不如的畜牲，你們看著辦」，造成林心生畏懼，本月2日到鳳山分局報案。

鳳山分局和刑大科偵隊組專案小處追查網路IP位址，鎖定掌握住新北市的蔡男涉嫌重大，並請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，循線到蔡男三重住處訪查，他坦承犯行不諱；蔡說，看到議員質詢韓國瑜的新聞畫面，認為質詢內容不公正，因他很生氣，才會到其臉書以強烈字眼表達不滿。

林智鴻指出，早上接到警方電話，表示已找到留言的北部網友，要謝謝警方快速的偵辦，另外有其他議員受到惡意攻擊是來自於境外的IP，追查較為困難，也要請警方多費心思，盡快偵破。

林說，報案目的在於言論自由保障任何評論時政的人能夠免於恐懼，但言論自由也有底限，不可以涉及公然侮辱和恐嚇威脅，這樣的底線不容被破壞。無論留言者道歉與否，一切將按照司法程序處理。警方呼籲民眾應當尊重他人言論自由，如對他人有偏激、情緒性用詞恐有涉刑法之虞，切勿以身試法。

(中時 )