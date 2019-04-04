蔡英文總統南下嘉義，第一站到水上關心稻熱病。（張亦惠攝）

蔡英文總統4日南下嘉義縣，第一站公開行程到水下鄉視察稻熱病關心稻農，農委會主委陳吉仲、縣長翁章良、立委陳明文、蔡易餘等人陪同聽取簡報，簡報結束後，蔡英文也走進田埂聽取農民心聲除既有保險、休耕政策，陳吉仲當場宣布，今年第一期稻作餘糧收購不限3200公斤，藉以支撐稻米價格。

嘉南地區一期稻作受到氣候和濕度過高等因素影響，稻熱病正陸續發生中，陳吉仲表示3月底前已請各農會加班，讓農民保保險每公頃4000元，農委會負擔50％、農民自行負擔10％，嘉義縣政府自行加碼10％，保障農民收入每公頃15萬元； 每年可申請一次休耕，農民4／15前申請的休耕不列入計算，第二期若遇颱風還可繼續申請。蔡英文也對此指示，4／15對中北部農民來說是否太早，要注意是否需延期辦理。

另，針對立委陳明擔心的第一期稻米價格問題，陳吉仲現場宣布，今年第一期稻作公糧收購餘糧收購不限3200公斤，可保障每百台斤1300元以上，支撐稻米價格，農民有保障。

(中時 )