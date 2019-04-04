俗稱「貴婦百貨」的寶麗廣場

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby）即將在紐約拍賣俄裔美國籍畫家羅斯科（Mark Rothko）價值5,000萬美元（約15億台幣）的畫作，而在重頭戲登場前，他們先把畫作帶到亞洲，讓富裕的競標者過目。

不過，據馬來西亞《星報》（The Star）報導，除了香港辦事處外，這件畫作並未在上海，東京或新加坡現身，而只在台北展示兩天。蘇富比說，對他們而言，台灣是十分重要的市場。

或許中國大陸製造億萬富豪的速度比世上任何地方都快，但台灣從1950年代以來，便不斷在累積財富。

全球不動產諮詢公司萊坊（Knight Frank）2019年的財富報告顯示，台北有1,519人至少擁有價值3,000萬美元（約9.2億台幣）的資產，身為超級富豪的人數位居全球第8。萊坊甚至預測，這人數到2023年時，將增為1,864人。

當大陸開放投資時，許多台灣企業都把生產線轉到對岸，累積了驚人的財富。而當錢潮回流時，便出現了類似台北101大樓之類的驚人財富象徵。不過，許多台灣超級富豪都是未上市公司老闆，寧可低調花錢，也不願炫富，甚至從不坐商務艙。

然而，這些位居台灣金字塔頂端的1％有錢人也會享受財富，俗稱「貴婦百貨」的寶麗廣場（BELLAVITA）董事長梁怡敏就說，他們只是不想張揚。寶麗廣場有專供這些顧客使用的VIP俱樂部，他們不必走進廣場就能購物。此外，愛馬仕（Hermes）還提供不起眼的牛皮紙袋，讓那些低調的顧客帶走購買的商品。

(中時電子報)