「曖昧」這件事，儼然成了戀愛的必備要素之一，甚至有人說「愛在曖昧不明時最美」。戀愛老司機擅長創造曖昧氛圍，尤其是情場女高手，更懂得運用自己的魅力和優勢。這也是陳勢安歌曲《天后》長期雄踞KTV熱門榜原因之一，因為「妳要的不是我，而是一種虛榮，有人疼才顯得多麼出眾...」完全唱出眾多男性心聲！

情場女高手究竟有哪些讓癡男暈船的曖昧招數呢？網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，列出以下10大絕招。

10. 收到禮物就PO文，不說誰送的更高招

收到禮物藉由PO文傳達感謝之意合情又合理，但刻意不說送禮者是誰才高招，讓人好奇「到底是誰送的？」，徹底激發追求者對妳的佔有慾。不過女老司機還有大絕招，就算禮物沒人送，也會自己買給自己！

9. 全都是乾哥哥！

「人家只把我當妹妹...」「你何必跟我哥計較這麼多？」男友只能有一個，「疼妹妹」的乾哥可以很多個，因此就算她跟你搞曖昧，依舊沒理由割捨身旁任何一名護花使者，況且你們還要力求更好的表現不是嗎？

8. 欲擒故縱，訊息母湯馬上回

為保有曖昧對象的新鮮感與征服慾，無論對方傳來噓寒問暖的訊息，還是想邀約出去玩，最好都不要秒讀秒回，以免覺得妳沒行情，不出一個月漸漸失去「打獵」熱情。

7. 蒼蠅多好煩惱！

這心機跟第10點很像，即透過社群動態彰顯自己人氣強強滾，身旁總有一卡車追求者圍繞，激發男性競爭本能。

6. 三不五時行蹤成謎

身為女老司機，怎麼可能不知道曖昧的最高精神宗旨，即「勾起對方強烈渴望」呢？因此三不五時搞失蹤，無論對方怎麼問就是不說要去哪和跟誰去。如此一來，再理性的男生都難掩在乎情緒，想更進一步探索妳。

5. 開口閉口前男友！

人之所以對另一人感到好奇，不外乎基於「在意」、「不甘心」、「想證明自己」、「想刷存在感」的心態，因此當妳在曖昧對象面前，開口閉口都是前男友，感覺難忘舊愛時，肯定令對方很不是滋味，進而產生較勁心態，致力成為妳人生最棒的男人。

4. 約會到一半找藉口開溜，令男生夜夜都心癢

老司機重要原則就是「態度忽冷忽熱」，很重要！很重要！真的很重要！（說三次）。

3. 維持高行情，不能每次男生約都答應

想維持高行情，千萬不能每次男生約就答應，以免被貼上「囊中物」的標籤，適度拒絕其實還能令男生打從心底尊重。

2. 聊沒幾句就發洗澡、吃飯卡，吊盡胃口

女玩咖就算對你很感興趣，聊天到一半時，偶爾還是會蓋下洗澡卡和吃飯卡，宛如動漫《遊戲王》裡的祭品卡，讓你懷疑自己是不是戰術錯誤或地位不保，從此更小心翼翼，以免即將到手的「獵物」從嘴邊溜走。

1. 動不動PO討拍文，感覺為情所困

想在曖昧對象面前刷存在感，PO厭世文、討拍文是最快狠準的方式，因為照三餐滑妳動態的人，肯定會抓緊機會表現，在妳最脆弱、最需要人陪伴的時候帥氣登場，成為心上人最稱職的「心事垃圾桶」。

(中時電子報)