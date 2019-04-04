炫富無極限！奈及利亞（Nigeria）就出現有政客為了要突顯自己尊爵不凡的地位，透過手機訂英國的披薩。接到「土豪」訂單，披薩店也不敢怠慢，由一名外賣哥乘搭英國航空公司（British Airways），飛行6個多小時，跨越6437公里的距離，終於從倫敦抵達當地機場，這名「非洲土豪」還派專人去替披薩「接機」，消息一傳出也讓網友大感震驚。

71歲的奈及利亞農業和農村發展部長奧貝（Audu Ogbeh），近日向農業委員會爆料這項消息，有一名政客因為想吃英國披薩，於是要求該披薩店的外送人員搭英國航空公司的飛機，跨越6437公里到達奈及利亞。

對此，奧貝表示，現今非洲國家相當依賴外國的進口食品，這種「跨國外賣」在當地已成為一種趨勢，也成為有錢人顯示自身階級和炫富的象徵。他更擔心如果沒辦法改變趨勢，轉向支持國內生產者，未來國內經濟恐會遭到破壞。他說：「這是一件非常煩人的情況，我們必須減少進口計畫，趕快想辦法結束這個流行。」

(中時電子報)