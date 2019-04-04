上千人共同見證《媽祖文化志》發刊。（陳淑娥攝）

馬英九表示歷史、文化及宗教是兩岸之間很重要的紐帶。（陳淑娥攝）

顏清標邀請大家作伙送媽祖起駕。（陳淑娥攝）

鄭銘坤開心《媽祖文化志》終於問世了。（陳淑娥攝）

大甲媽祖將在本周日展開遶境之旅，而《媽祖文化志》經過10年的籌備，終於在起駕前夕4日問世了。前總統馬英九表示，台灣的媽祖廟比大陸還多，對台灣的影響甚鉅，歷史、文化及宗教是兩岸之間很重要的紐帶。

大甲鎮瀾宮特別配合2019年大甲媽祖國際觀光文化節，舉辦《承先啟後‧媽祖薪傳》媽祖信俗國際論壇，4日在大甲鎮瀾宮文化大樓舉行，由前總統馬英九、媽祖聯誼會榮譽會長顏清標、媽祖聯誼會會長鄭銘坤，以及兩岸宗教相關來賓共同出席會議，另兩岸共同合作編撰的《媽祖文化志》也在今天發表，上千人共同見證。

前總統馬英九表示，媽祖廟枝繁葉茂，90年代時，台灣媽祖廟已達827間，大陸806間，台灣比大陸還多，不僅靠海有媽祖廟，就連自己的祖籍湖南、內蒙也有，甚至觸角伸到大溪地，他強調，歷史、文化及宗教是兩岸之間很重要的紐帶。

馬英九也細數媽祖歷史，指天妃宮與天后宮的不同、關帝君及媽祖誰年輕、媽祖幾歲以及信徒拜用化妝品拜媽祖等有趣的事。台灣媽祖信徒超過1000萬人，影響非常重大，對於它的歷史跟文化應該要有相當的了解，也希望大家共同發揮媽祖慈悲、博愛的精神。

顏清標指出，《媽祖文化志》經過10年籌備終於問世，自己及鄭銘坤沒讀多少書，但一直努力學習，這也沒甚麼好漏氣的，不足之處希望大家多指導。他還開玩笑說，出席的都是學者、專家，怕講閩南話大家聽不懂，說國語又「不輪轉」，希望大家作伙送媽祖，媽祖從宋朝至今已經1059年，不要再猜媽祖幾歲啦！

「10年終於等到了！」鄭銘坤表示，與大陸學者及台灣教授一起努力編撰《媽祖文化志》，初期很開心，但經過5年都還沒出來，被各宮廟問得很緊張，很感謝台灣10間宮廟的協助。

2009年12月在時任福建省地方志編纂委員會主任羅健倡導下，透過福建省台灣事務辦公室的支持和牽線，與台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤碰面，就共同編纂《媽祖文化志》達共識。

《媽祖文化志》經過10年問世，包含媽祖文化的傳布、媽祖宮廟與文物史蹟、媽祖祭典與民俗、媽祖文學藝術與學術研究、媽祖信仰組織等部分做整理和紀錄，讓更多人能更有系統性了解媽祖的信仰文化。

(中時 )