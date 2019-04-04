今（4）日是兒童節，美國環保署國際合作暨部落事務辦公室主任卡斯曼（Mark Kasman）昨日訪台，並在環保署安排下，拜訪雲林縣潮厝華德福教育實驗國民小學。該校已通過生態學校綠旗認證，平日即透過環境教育，將友善環境及健康生活的理念擴散至家庭，進而回饋社區。

潮厝實小占地約7700平方公尺，擁有充分的活動綠地及學校農地，可讓學生餵養雞、鴨、鵝，提供近距離觀察自然的機會。家禽所生產的高品質蛋，也列入學校營養午餐的菜單。

校方表示，平日即致力於健康飲食文化的推廣，每個孩子都在學校指導下，力求養成健康生活態度習慣，每日午餐均以蔬食為主，並朝著生機飲食的方向邁進。希望藉由學生將健康的飲食及環保概念帶回家庭，回饋影響至社區。

校內也推動節能環保，減少對環境的衝擊，正規課程中融入友善環境及健康生活的觀念，多元化的學習議題包括：綠建築、生態農耕、生態水池、綠美化、垃圾分類、資源回收、綠能發電、健康運動等。教學理念與目標符合《全球環境教育夥伴計畫》中「保護人類健康」的宗旨，值得其他學校參考。

環保署表示，2014年與創始夥伴美國環保署，在外交部支持下，啟動《國際環境夥伴計畫》（IEP）及其下的《全球環境教育夥伴計畫》（GEEP），至今合作將屆滿5周年。

《國際環境夥伴計畫》致力於共通性環境挑戰議題，如環境汞汙染、空氣及土壤汙染、電子廢棄物、氣候變遷、環境教育等，已有逾50國加入全球環境教育夥伴的網路平台。台灣自2014年推動生態學校至今，已有401所學校加入，獲得認證的學校有綠旗9所，潮厝實小是其中之一，另有銀牌96所、銅牌153所。

(中時 )