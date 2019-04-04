許多國人出國旅行，為省去機票、行程安排等麻煩，會選擇跟團旅遊，然而若遇到旅行社惡性倒閉時，恐會損害消費者權益。京稜旅行社今日被爆出，昨直飛越南芽莊的旅行團在出發當天取消行程，粗估影響人數共302人。觀光局初步了解發現是因為旅行社本身資金調度問題，只好取消行程。

中信旅行社向越捷航空承包包機，直飛台北與越南芽莊，自4月3日起每週三、六共2班飛航。豈料昨日首航旅行社就出包，100多名旅客臨時接獲行程被取消的通知，僅50多名旅客順利成行，也有旅客原定本月24日出發，如今該團也被取消，團費2萬1800元泡湯。

中信旅行社指出，由於京稜旅行社財務發生問題，無法付錢給地接社，只好臨時取消行程，但中信協助之下，仍有53名遊客如期飛行。後續的旅客報名與其他服務，將於中信旅行社接手。

觀光局表示，目前已由中華民國旅遊品質保障協會介入協調，初步了解是因京稜資金調度問題，且包機與地街旅行社等業務處理未完成，擔心旅客屆時無人接代，只好臨時取消行程，預計包含昨日首航與接下來承接的旅客，影響人數共302人。

觀光局表示，將要求旅行社依照國外旅遊定型化契約規範，全額退還旅費，若旅客有額外損失，可再提損害賠償。而尚未出發也取消行程者，除退還已繳費用外，還需依出發日期時間長短，賠償相應違約金。

觀光局表示，京稜旅行社將在8日開會，討論後續賠償等問題，屆時若無法處理，觀光局將再依據消保法勒令停業，品保協會也會公告將其除會。目前京稜旅行社並無回應。

(中時 )