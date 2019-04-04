馬恰多（Manny Machado）在加盟教士後終於敲出本季首轟！悶了七場比賽，馬恰多的球棒終於「醒了」，在今日對戰響尾蛇的比賽，第7局敲出深遠的兩分全壘打，幫助教士擴大領先，奠定比賽勝基，以4比1拿下勝利。賽後馬恰多鬆一口氣表示：「感覺很棒，在教士主場享受音樂和球迷的歡呼，還能開轟帶走勝利，沒有比這更好的了！」

不過這位和教士簽下10年3億美元大合約的明星內野手，前幾場比賽打擊率僅有2成17，不僅沒有打出身價，上場和響尾蛇的比賽中，馬恰多擊出一個本壘上方的飛球，在他跑向一壘途中將球棒放到響尾蛇捕手的腳邊，這個舉動被目前擔任主播的前響尾蛇教練布恩利（Bob Brenly）在直播中批評他妨礙守備，是「業餘聯盟（bush league）」才有的舉動。

Is Manny Machado bush league? pic.twitter.com/SV21i9qomp — Baseball Bros (@BaseballBros) 2019年4月3日

不過教士球迷還是非常期待馬恰多的表現，希望能靠著馬恰多帶領教士重返自2006年以來再也沒進過的季後賽。而馬恰多在今天終於開張，第7局將一顆內角92英哩的直球一棒打上左外野看台，靠著這支兩分炮幫助教士將比分擴大至4比0。

馬恰多今天2打數1安打，另選到2次四壞球，教士這群年輕球員在開季後打出了不錯的成績，對戰巨人和響尾蛇的系列賽中取得4勝3敗，目前排名國聯西區第二。馬恰多賽後說：「球迷帶來的能量幫助我們贏得比賽，特別是在主場敲出首轟，這感覺太棒了，這是一個了不起的主場。」

(中時電子報)