連假入血量少！根據血液基金會統計，全台血液庫存量偏低，平均能撐5.1天，又以台北、台中A型血、O型血最為嚴重，僅能再撐不到4天。理想中，連假當周的禮拜一需將血庫衝到9天，但受氣候影響，捐血情況較不踴躍。血液基金會提醒民眾，連假期間捐血車正常運作，呼籲民眾積極響應。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於4天，則表示急缺。目前台北血液平均可撐3.5天，其中A型血3.9天、B型血4天、O型血2.9天、AB型血4.3天；台中平均可撐4天，A型血3.5天、B型血6.1天、O型血3.4天、AB型血4.5天。台北、台中A、O型血都急缺。

若以全國平均來看，血庫可撐5.1天，其中A型血5.2天、B型血5.3天、O型血4.8天、AB型血5.7天。整體而言，全台血液庫存偏低。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯表示，近日天氣不穩定，加上連假前多數人忙著規劃返鄉，入血量受影響。以台北為例，近日的入血量就比以往少了4成。

為解決缺血狀況，台北忠孝號捐血車將延長作業時間至晚上8點；今明兩天，也加開土城號捐血車至傍晚6點；三重捐血室則自本月開始，周六不公休。連假期間，全台捐血車正常運作。

血液基金會公關處專員杜文靖呼籲民眾，把握今日好天氣，響應捐血活動。捐血前，需出示身分證、填寫捐血登記表、進行面談及體檢。捐血後，需休息5至10分鐘，補充500毫升的水及小餅乾，確認沒有不舒服，才能離開現場。

(中時 )