睽違近9月！孫鵬救子後復出「國光」主持

談到安佐在美國發生的事情，哽咽拭淚。（圖／莊珮欣攝影）

男星孫鵬因獨子孫安佐去年在美爆涉嫌恐攻事件，演藝事業停擺1年，如今孫安佐已平安歸來、並成為新生代網紅，而孫鵬也睽違近一年後，重新回到節目《國光幫幫忙》，這也是爆發孫安佐事件後，孫鵬首次面對媒體。

孫鵬日前在臉書預告「兒童節見」，他睽違近一年後，終於在今（4日）重返《國光幫幫忙》，重返鏡頭的孫鵬精神很好，坦言很興奮，孫鵬也提到去年「因為家裡出事」離開，有一點不捨。

孫鵬表示，在美8個月期間，他每週到監獄去探視兒子，利用會客時間安慰兒子，也與他聊一些不同東西，以前沒聊過以及未來，當時他跟兒子說：「離開美國國境最後一個是我，第一個一定是你，希望是我跟你以及媽媽（狄鶯）三個一起離開，如果要分開離開，第一個離開也一定是你孫安佐。」

同時，孫鵬也表示有收到主持夥伴、許多朋友的關心，當時在美國因為時差關係，常在半夜仍在處理事情，並表示：「在美國時，最害怕的是不知道明天會發生什麼事」。

除了孫鵬重返《國光》外，孫安佐也成為網紅，孫鵬則覺得驚訝，直呼：「我到現在還很納悶這件事」，至於孫安佐的生活，孫鵬透露兒子白天上課外，還忙著拍片、勘景，讚兒子「還不錯，比以前懂事很多」。

孫鵬也提到，孫安佐好像計畫要開飲料店，至於《國光》哪天需要兒子出現的話，孫鵬表示會奉製作人之命邀請他，至於媒體問孫安佐會不會退老爸的通告？孫鵬則說：「他敢？」逗樂全場。

(中時電子報)