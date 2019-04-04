許多人為追求健康窈窕身材進行減重，卻常因無法達標而放棄。有國外網站整理出6項讓人減重失敗的原因，如缺少飲食計畫、追求快速減重、錯誤運動迷思、含糖飲料果汁、睡眠不足、攝取酒精等。

據《MedicalNewsToday》報導，統整多數民眾常犯減重失敗行為，並列出了6 項減重失敗的原因：

1.缺少飲食計畫

網站指出，運動是減重計畫中重要一環，但若飲食沒有任何改變，單靠運動是無法讓體重減少的，且身體也需要足夠能量，讓熱量消耗機制順利運作，所以一個完善的減重計畫，需要運動及飲食互相配合，才能達到最好的效果。

2.追求快速減重飲食法

坊間有許多飲食法並沒有嚴謹的科學證據，像近年流行的生銅飲食、斷食飲食等，都是偏極端的飲食攝取限制，雖可能達到減重效果，但這些方法難持久執行，多數人在停止之後就會復胖到之前狀態，甚至引發其他健康問題。

3.錯誤運動迷思

不少女生擔心重訓會變太壯，所以在減重計畫中只做跑步等有氧運動，網站指出，無氧運動能增加肌肉量，幫助身體增加基礎代謝率進而幫助燃燒脂肪，所以想要達到好的減重效果，就必須讓無氧及有氧運動互相搭配。

4.含糖飲料果汁

含糖飲料所含的熱量很高，另外市售運動飲料、果汁其實含糖量也不低，卻容易被忽略，每天不經意喝個1、2杯，長期累積下來導致體重不知不覺上升，也是常造成體重減不下來原因之一。

5.睡眠不足

經研究證實，睡眠不足會增加肥胖和糖尿病的風險，也可能影響身體控制飢餓的能力，如果想要減重成功，保持維持充足的睡眠非常重要。

6.攝取酒精

網站表示，酒是種高熱量飲料，喝太多會導致體重增加，像是喝下一杯紅酒就多攝取了125卡的熱量、4杯啤酒就約有612卡的熱量，且通常會搭配下酒菜，加一加熱量驚人。

(中時電子報)