有將近140年歷史被列為歷史建築的宜蘭縣員山鄉林家古宅旁驚傳遭人縱火。（宜蘭縣政府消防局提供）

已有近140年歷史、被宜蘭縣政府列為歷史建築的宜蘭縣員山鄉林家古宅驚傳遭人縱火，所幸起火點只是緊鄰古宅旁的鐵皮倉庫，且火勢迅速被撲滅，並未波及古宅本體。

3日中午接近12點前後，員山林家古宅上方突然冒出黑色濃煙，因古宅正由縣府進行修復計畫，外界一度懷疑是否與失火有關，所幸警消人員獲報後在第一時間趕至現場，發現失火點是古宅旁的鐵皮倉庫，隨即拉開水線，迅速將火勢撲滅；不料消防人員尚未收隊，古宅旁另一處地點又冒出黑煙，眾人又立即前往滅火。

有目擊證人表示，這起火警是人為縱火，警方比對相貌之後，立即鎖定才在上個月出獄、有縱火前科的陳姓男子，陳男去年才在員山鄉枕山村一處當倉庫用的平房縱火被逮，認為他涉嫌重大，警方立即循線找到陳嫌並帶回警局偵訊，但陳嫌矢口否認涉嫌縱火，警方遂將陳某移送檢察官進一步偵辦，並請檢察官向法官聲請羈押以避免再犯。

宜蘭縣政府文化局長宋隆全表示，失火的地點都位於受保護的歷史建物之外，只是另行搭建的鐵皮倉庫，與林家古宅本體無關，也不影響古宅的修復計畫及進度。

(中時 )