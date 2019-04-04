◎清明連假首日 蘇花改、雪隧湧車潮塞爆

4天清明連假第一天，宜蘭兩大聯外交通要道國五雪山隧道及蘇花改，再度湧現大輛車潮，蘇花改更是從凌晨3點起開始就開始塞車，東澳端及蘇澳段都出現回堵現象，預計塞車現象要一直塞到下午4點之後才會消除；國道五號南下車道也一樣塞爆，雪山隧道入口處只剩下20至30公里。

◎韓國瑜訪美 將會見退休大使

高雄巿長韓國瑜3日深夜視察跨局處擴大臨檢，媒體詢問即將赴美訪問一事，他表示，已做了規畫，還有一些書面的稿子都寫好了，被問到有沒有跟美國政要見面，他說沒有刻意安排，也不會排斥，一樣客隨主便，他也透露有機會跟一位退休的大使級人士見面，但就是平常心。

◎愛‧與你童在 玩樂中認識兒童權利公約

苗栗縣政府4日舉辦2019年兒童權利公約暨公益彩券形象宣導活動「愛，與你童在」，安排親子DIY、親子律動專區、氣墊遊戲區，還找來貓裏喵與小朋友們同樂，讓親子歡慶兒童節共創美好回憶。

◎涉嫌改造販賣槍械 某特定政黨黨員送辦

農曆3月媽祖遶境即將登場， 有意參選2020總統大選的參選人造勢活動頻繁， 警方查緝槍械，維護治安上緊發條。中部打擊犯罪中心4日宣布偵破某特定政黨員涉嫌改造販賣槍械，在雲林縣一處汽車旅館查獲正進行槍械交易的尤嫌等6人，當場查扣金牛座915改造手槍2把、子彈12發及手機8支等贓證物，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

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(中時電子報)