唯一徵召？韓國瑜不初選 暗示等「吳朱王」喬好

原本傳出5日將登場的「吳韓會」確定順延，高雄市長韓國瑜表示是因訪美之前還有許多要事須處理，已向黨主席吳敦義說明，希望18日返台後再見面。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，韓國瑜此舉，是避免藍版的霸王條款出現，這樣就算韓贏得初選，質疑聲浪也會不斷，如何團結國民黨贏得勝選。

對於「吳韓會」延期，黃暐瀚在其主持的廣播政論節目上表示，韓國瑜選擇延期的原因，是要避免藍版的「霸王條款」出現。根據國民黨初選流程，4月10日開中常會，決定2020總統初選的方案；4月17日貼出公告；4月底領表，5月登記，6月初選；6月20日公布民調和黨員投票結果；7月28日全代會提名國民黨候選人。

黃暐瀚指出，吳敦義之所以選在4月5日要跟韓國瑜見面，是因為吳敦義急了！面對基層強烈挺韓聲浪，但韓又不表態，吳敦義才會向國民黨民代和基層喊話，支持韓國瑜請大聲說出，這樣吳才能挾民意說服韓國瑜初選。

但這對韓國瑜而言，是不可承受之重。黃暐瀚分析，如果韓國瑜真的4月5日和吳敦義會面，那麼在10日召開的中常會上，是否會給外界一個觀感，好像是他指定吳敦義怎麼做，要國民黨為他訂做藍版的霸王條款，只要非支持韓國瑜的都砍掉，這樣就算他贏得初選，質疑聲浪也會不斷，如何團結國民黨贏得勝選。

其次，黃暐瀚指出，韓國瑜已經表態不參加初選，當然就不希望國民黨總統初選過程都和他有連結，所以才會和吳敦義改在4月18日見面。對韓國瑜而言，除非黨有迫不得已的理由徵召，否則他還是希望，黨按照初選機制決定總統候選人。

最後，黃暐瀚認為，到6月5日高雄市議會備詢結束之前，韓國瑜都不能有任何的表態，因為一但表態，韓國瑜市政都不用做了，每天都是民進黨往死裡打的新聞，所以韓國瑜選不選總統，到6月底之前，都不會有答案。

(中時電子報)