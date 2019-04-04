印尼東努沙登加拉省政府近日宣布，當地熱門旅遊地科莫多島將從2020年1月起關停一年。3月，印尼東爪哇省警局破獲一起走私大案，有9名男子從科莫多島上偷走了41隻科莫多巨蜥，印尼政府才做出關閉該島的決定。

關閉該島的討論始於今年1月，最終決定則是對3月份科莫多巨蜥走私案的回應。會議的結論是，科莫多島將於2020年1月起關閉一年。

《華盛頓郵報》4月2日援引《Tempo》報導稱，關閉該島的決定是在一走私集團試圖運走40多隻科莫多巨蜥被捕後不久做出的。3月間印尼東爪哇省警局破獲有9名男子從科莫多島上偷走了41隻科莫多巨蜥，並以35000美元一隻的價格出售給亞洲買家。

東努沙登加拉省政府稱，為期一年的關閉計畫有利於在島上進行保育工作，讓科莫多巨蜥的數量恢復正常。

據美國研究組織史密森尼學會估計，每年大約有近兩萬名遊客為了觀賞巨蜥前往科莫多島。

科莫多島位於峇里島東部200海里處，是構成科莫多國家公園的三大島嶼之一。島上生活著又稱「科莫多龍」的巨蜥，它是世界上現存最大的蜥蜴，同時位列國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄。1980年，為保護科莫多巨蜥這一瀕危物種，印尼政府設立科莫多國家公園。

(旺報 )