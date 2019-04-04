孫鵬去年3月底因兒子孫安佐在美揚言恐攻事件，向主持的三立《國光幫幫忙》告假，與狄鶯一起赴美國救子，夫妻倆去年底救子成功，兒子孫安佐返台至今回台3個多月，不僅成為新生代網紅，也重返高中念書，孫鵬在向製作單位告假372天，也於今（4日）回到工作崗位上，並舉辦記者會正式宣告復出。記者會原訂11點半開始，孫鵬雖提前15分鐘現身電視台，看到大批守候的媒體還揮手打招呼，神情自若看得出來心情不錯，。

孫鵬去年底返台時媒體追逐採訪，有攝影記者被攝影機咂傷頭，他也在今天現身記者會場時向該媒體關心致歉。他表示，在美8個月期間，他每週到監獄去探視兒子，利用會客時間安慰兒子，也與他聊一些不同東西，以前沒聊過以及未來，當時他跟兒子說：「離開美國國境最後一個是我，第一個一定是你，希望是我跟你以及媽媽（狄鶯）三個一起離開，如果要分開離開，第一個離開也一定是你孫安佐。」

因為兒子在美出事，孫鵬與狄鶯滯美救子期間，他表示自己透過社群、新聞看到報導，發現很多報導與事實完全不一樣，為了不讓家人受影響，他請老婆狄鶯以及兒子不要看新聞，而他自己一開始則是天天看新聞一直到去年九月，發現報導完全走偏後，自己也不在看任何有關孫安佐的報導。

孫鵬身為一家之主，自認嘴大責任就是要穩住這個家，把家人照顧好，而自己一肩把這件事扛起，與律師團隊、家人、友人聯繫，一方面安慰老婆狄鶯不要看任何報導，去探視孫安佐時也給予他鼓勵。而他自己則每天晚上九點睡，一早就床到公園運動，等老婆起床後再帶她去走走，安撫她心情。

(中時 )