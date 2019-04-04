美國在台協會(AIT)昨證實，2005年起AIT現址就有美軍陸戰隊在內的現役軍人維安。對此，中共官媒今嗆聲，美國這次公開宣佈，政治意義是首要。陸方應當開始推進威懾力的行動不再理會台海中線，並開展「1996年式的射擊演習」。以及制訂針對台灣一旦踩紅線時執行《反分裂國家法》的各種軍事計畫。如「斬首計畫」、戰時第一波攻擊方案、登陸點預設等。

中共官媒《環球時報》今刊題為「與美國在台海你打你的我打我的」社評稱，美方在發出支援蔡英文當局新的信號，也借此向大陸傳遞強硬資訊。由於美國已經通過「台灣旅行法」，美台升級官方交流的口子已經打開，大陸必須做好華盛頓將這一工具不斷拿出來要脅的思想準備。

社評稱大陸應出實招，求實效，不與美台虛頭巴腦的東西過度糾纏。陸方應當在以下有實質意義的領域向前做出推進：首先，逐漸實施一些既有影響力又有威懾力的宣示對台主權行動和儀式。目前艦機繞台逐漸常態化，今後軍機軍艦不再理會所謂「台海中線」、抵近台灣島也應朝常態化方向走。這對台獨是非常有壓力的行動。同時，應認真研究、準備軍機飛越台灣島的選項，包括無人機和主戰飛機開展這一任務。這樣的行動一旦實施，對台的壓力將是雪崩式的。

第二，開展1996年式的射擊演習，射擊點可多可少，離台灣島可近可遠，在一些特殊時間點上打擊台當局的氣焰。第三，制訂開展針對台當局一旦踩紅線時執行《反分裂國家法》的各種軍事計畫，並且通過媒體向外披露，引導島內輿論的討論。比如「斬首計畫」、戰時第一波攻擊方案、登陸點預設等等，大陸應不斷釋出相關資訊，有些還應公開證實，並加以演練。

文章指出，美國用台灣牌威脅大陸的念頭越來越強，大陸不能都是被動應對，需要更多主動出擊。上述所有措施都不是為了挑起戰爭，只要美台不想走到戰爭那一步，陸方就有將軍事壓力常態化，從而抵消美台勾結的大量空間。

社評強調，大陸不能擔心一時的軍事對峙，如果台海註定要經歷一場戰爭邊緣的危機，那就讓它來好了。發一次高燒，美台都會清醒些，尤其是台灣社會，政治生態可能發生重大變化。

(中時 )