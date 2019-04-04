中共黨媒《環球時報》今天報導，美國在台協會（AIT）3日宣布現役軍人將進駐台北內湖新館。大陸的台灣問題專家受訪指出，「今年無論對於中美關係、台美關係還是兩岸關係都是一個特別重要和敏感的時期」，美國操作台灣議題的惡劣手段越來越公開化，高調宣布現役美軍進駐AIT，實際上是在表達支援台灣當局的同時對大陸表示強硬，陸方必須高度重視。

AIT昨天宣布將於5月6日正式搬入新館，並首次證實包括陸海空三軍與海軍陸戰隊在內現役美軍自2005年起就進駐AIT，搬遷到內湖後也是如此。這一舉動被認為是美國打「台灣牌」的延續。

《環時》表示，台大政治系教授張亞中此前受訪時稱，要不要把台灣命運整個押在美國身上，「我覺得是台灣要考慮的」。前立委林郁方認為，從AIT內駐軍看美國是否對台關係升級，有兩大觀察點：一是人數，二是服裝。盡管美國已通過《台灣旅行法》、軍艦互訪等議案，但美國政府持續擱置；對AIT新館駐軍，台灣當局不必過度解讀，真正要解決兩岸問題，「美國遠在天邊，大陸近在眼前」，台灣安全問題最好還是想辦法自己解決，避免過度依賴美國或寄予不必要的高度期待。

中正大學助理教授林穎佑坦言，陸戰隊進駐AIT並非要保護台灣，而是戰事發生時可協助AIT美國官員、美國民眾撤離台灣，台灣最後還得靠自己。

《環球時報》報導，一名大陸的台灣問題專家說，美國的行為充分暴露出霸權主義，是對中國主權和領土的公然侵犯與挑戰，陸方對此持有堅定的反對立場，未來必須要讓美國和台當局在某些方面付出代價，否則美台合作恐怕會得寸進尺。有評論稱，或許台美的「友好煙花」還能持續燃放，但若沒能掌握好距離莽撞行事，一旦造成兩岸關係破裂且難以修補，對台灣反而更不利。

(中時 )